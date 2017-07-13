може прочитали учотку Первого про очікуваний кешфло від мансарди на Караєвих?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:10
може прочитали учотку Первого про очікуваний кешфло від мансарди на Караєвих?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:23
Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті.
32 тисячі квадратів...
Всім процвітання!
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:04
Незрозуміло. Це чергова зрада чи нарешті перемога ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:21
Просто об’єктивна інформація.
А потім хто як хоче так і дрочить
Всім процвітання!
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