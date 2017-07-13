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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1900190119021903
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:10

  antonivs3 написав:От 3500. Подозреваю, что за эти деньги можно найти убитую микрогостинку где-нибудь на Борщаговка/Корчеватом и лучше снять хорошую и красивую комнату, как по мне.

може прочитали учотку Первого про очікуваний кешфло від мансарди на Караєвих?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:23

Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті.
32 тисячі квадратів...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:04

  Первый написав:Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті.
32 тисячі квадратів...


Незрозуміло. Це чергова зрада чи нарешті перемога ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:21

  Хомякоид написав:
  Первый написав:Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті.
32 тисячі квадратів...


Незрозуміло. Це чергова зрада чи нарешті перемога ?

Просто об’єктивна інформація.

А потім хто як хоче так і дрочить
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:32

  Первый написав:
  Хомякоид написав:
  Первый написав:Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті.
32 тисячі квадратів...


Незрозуміло. Це чергова зрада чи нарешті перемога ?

Просто об’єктивна інформація.

А потім хто як хоче так і дрочить


Этот?
https://mayak.org.ua/news/v-kieve-zabro ... t-derevja/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:10

  Первый написав:
  Хомякоид написав:
  Первый написав:Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті.
32 тисячі квадратів...


Незрозуміло. Це чергова зрада чи нарешті перемога ?

Просто об’єктивна інформація.

А потім хто як хоче так і дрочить


А як автор посту трактує дану інформацію ?
Закордним товаришам по партії вельми цікаво.
П.С. Білоруси налаштовані рішуче. Думаю вусатому таракану залишилось недовго.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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