Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті. 32 тисячі квадратів...
Незрозуміло. Це чергова зрада чи нарешті перемога ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Первый написав:Таки на парковці мегамаркета на Антоновича будують готельно- офісний центр. Це вже шостий в квадраті. 32 тисячі квадратів...
Незрозуміло. Це чергова зрада чи нарешті перемога ?
Просто об’єктивна інформація.
А потім хто як хоче так і дрочить
А як автор посту трактує дану інформацію ? Закордним товаришам по партії вельми цікаво. П.С. Білоруси налаштовані рішуче. Думаю вусатому таракану залишилось недовго.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )