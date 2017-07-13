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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1901190219031904
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:32

  sequence написав:
  antonivs3 написав:..
Вышгород, ДБКшная панелька 43метра, по состоянию не видел, работающие девченки снимали год до карантина за 8..

просто афигел. Проверил - да, так и есть, там такие цены.
не пойму, с каких делов? - на Софиевке в новом жилфонде дешевле.
Киевское море?

Так это нормальные цены. Борисполь тоже где то 8кгрн. А вышгород это фактически киев
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:43

  sequence написав:
  antonivs3 написав:..
Вышгород, ДБКшная панелька 43метра, по состоянию не видел, работающие девченки снимали год до карантина за 8..

просто афигел. Проверил - да, так и есть, там такие цены.
не пойму, с каких делов? - на Софиевке в новом жилфонде дешевле.
Киевское море?

близость к Киеву
до метро ГД 10-15 минут на авто или 20 минут на общественном транспорте
нет такого количества маргиналов
нет пробок
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 18:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  4e4ensxe написав:близость к Киеву
до метро ГД 10-15 минут на авто или 20 минут на общественном транспорте
нет такого количества маргиналов
нет пробок

И городок в целом очень уютный.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:29

  antonivs3 написав:Вести с полей, знакомый, наконец, допилил 37кв.м в Варшавском и сдал дороже, чем хотел (10), брокер предложил попробовать 11 и успешно. Вторая желающая нашла в том же подъезде за 10.
Вышгород, ДБКшная панелька 43метра, по состоянию не видел, работающие девченки снимали год до карантина за 8, с его началом хозяин самостоятельно предложил 4, в августа девченки хотят, тоже самостоятельно, платить уже полный прайс.

А какой ценник был? В варшавском
lejko_vit
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