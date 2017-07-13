RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1902190319041905>
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:32

  sequence написав:
  antonivs3 написав:..
Вышгород, ДБКшная панелька 43метра, по состоянию не видел, работающие девченки снимали год до карантина за 8..

просто афигел. Проверил - да, так и есть, там такие цены.
не пойму, с каких делов? - на Софиевке в новом жилфонде дешевле.
Киевское море?

Так это нормальные цены. Борисполь тоже где то 8кгрн. А вышгород это фактически киев
hume
 
Повідомлень: 6663
З нами з: 27.12.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:43

  sequence написав:
  antonivs3 написав:..
Вышгород, ДБКшная панелька 43метра, по состоянию не видел, работающие девченки снимали год до карантина за 8..

просто афигел. Проверил - да, так и есть, там такие цены.
не пойму, с каких делов? - на Софиевке в новом жилфонде дешевле.
Киевское море?

близость к Киеву
до метро ГД 10-15 минут на авто или 20 минут на общественном транспорте
нет такого количества маргиналов
нет пробок
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 11.12.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 18:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  4e4ensxe написав:близость к Киеву
до метро ГД 10-15 минут на авто или 20 минут на общественном транспорте
нет такого количества маргиналов
нет пробок

И городок в целом очень уютный.
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 16.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:29

  antonivs3 написав:Вести с полей, знакомый, наконец, допилил 37кв.м в Варшавском и сдал дороже, чем хотел (10), брокер предложил попробовать 11 и успешно. Вторая желающая нашла в том же подъезде за 10.
Вышгород, ДБКшная панелька 43метра, по состоянию не видел, работающие девченки снимали год до карантина за 8, с его началом хозяин самостоятельно предложил 4, в августа девченки хотят, тоже самостоятельно, платить уже полный прайс.

А какой ценник был? В варшавском
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:04

lejko_vit ценник на что? если покупки, то $23000 2+ года тому назад, на этапе почти возведенной коробки. сколько вложено в ремонт с нуля и обстановку не знаю, делали без фанатизма, но качественно, и получилось довольно симпатично/современно.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 18 сер, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 07.08.17
Подякував: 842 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:08

да, еще с полей: Кристер, 1к 49кв.м эконом-ремонт, кондиционер, неплохая кухня c распродажи и техника б/у из Германии, но хороший Siemens/ сдавалась полтора года за 8, с апреля 5, теперь снова 8.
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 07.08.17
Подякував: 842 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:05

  antonivs3 написав:да, еще с полей: Кристер, 1к 49кв.м эконом-ремонт, кондиционер, неплохая кухня c распродажи и техника б/у из Германии, но хороший Siemens/ сдавалась полтора года за 8, с апреля 5, теперь снова 8.

яка рентабельність здачі?
Це якщо її ринкова ціна 60куе, то за 8 місяців отримала 8+8+8+5+5+5+5+8=52К і, допустимо до НР ще буде 8*4=32К, разом 84К при курсі ПА27 буде 3111у.е, або 5,2%.
Ніби і непогано, якщо порівняти із "новим" доларим депозитом, але на рівні "старого" долародепозита.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21120
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:24

Покупали с ремонтом от строителей за 37, до 3 ушло на ремонт, технику, мебель, телевизоры, кондиционер, считайте заново.
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 07.08.17
Подякував: 842 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:01

  antonivs3 написав:Покупали с ремонтом от строителей за 37, до 3 ушло на ремонт, технику, мебель, телевизоры, кондиционер, считайте заново.

7.77%
Красава!
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 сер, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21120
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:03

Гроші «на руки» господині, або Як вивести ринок оренди нерухомості з тіні

Запровадження не вище 5% податку на оренду - єдина можливість вирішити проблему сплати грошенят до бюджету у сфері нашої діяльності. Свій погляд я стисло обгрунтував місяць тому. Добре, що саме такий рівень податку нині активно просувається фахівцями:
"Як зазначає президент АСНУ Юрій Піта, зробивши ПДФО 5% абсолютно для всіх фізосіб, як при купівлі-продажу нерухомості, державна скарбниця значно поповниться, а ринок вийде з тіні. За його даними, клієнти дійсно готові платити 5% податку при оренді нерухомості".
https://maanimo.com/ua/exclusive/143323 ... sti-z-tini
ihorkyiv
 
Повідомлень: 641
З нами з: 01.05.17
Подякував: 115 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1902190319041905>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5078, 5079, 5080
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
50797 6064605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 02:09
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202233
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 20032
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.