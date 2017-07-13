Так это нормальные цены. Борисполь тоже где то 8кгрн. А вышгород это фактически киев
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:32
Так это нормальные цены. Борисполь тоже где то 8кгрн. А вышгород это фактически киев
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:43
близость к Киеву
до метро ГД 10-15 минут на авто или 20 минут на общественном транспорте
нет такого количества маргиналов
нет пробок
Додано: Пон 17 сер, 2020 18:03
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:29
А какой ценник был? В варшавском
Додано: Вів 18 сер, 2020 00:04
lejko_vit ценник на что? если покупки, то $23000 2+ года тому назад, на этапе почти возведенной коробки. сколько вложено в ремонт с нуля и обстановку не знаю, делали без фанатизма, но качественно, и получилось довольно симпатично/современно.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 18 сер, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Скоро(R)
Додано: Вів 18 сер, 2020 00:08
да, еще с полей: Кристер, 1к 49кв.м эконом-ремонт, кондиционер, неплохая кухня c распродажи и техника б/у из Германии, но хороший Siemens/ сдавалась полтора года за 8, с апреля 5, теперь снова 8.
Скоро(R)
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:05
яка рентабельність здачі?
Це якщо її ринкова ціна 60куе, то за 8 місяців отримала 8+8+8+5+5+5+5+8=52К і, допустимо до НР ще буде 8*4=32К, разом 84К при курсі ПА27 буде 3111у.е, або 5,2%.
Ніби і непогано, якщо порівняти із "новим" доларим депозитом, але на рівні "старого" долародепозита.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 18 сер, 2020 15:24
Покупали с ремонтом от строителей за 37, до 3 ушло на ремонт, технику, мебель, телевизоры, кондиционер, считайте заново.
Скоро(R)
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:01
7.77%
Красава!
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 сер, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:03
Гроші «на руки» господині, або Як вивести ринок оренди нерухомості з тіні
Запровадження не вище 5% податку на оренду - єдина можливість вирішити проблему сплати грошенят до бюджету у сфері нашої діяльності. Свій погляд я стисло обгрунтував місяць тому. Добре, що саме такий рівень податку нині активно просувається фахівцями:
"Як зазначає президент АСНУ Юрій Піта, зробивши ПДФО 5% абсолютно для всіх фізосіб, як при купівлі-продажу нерухомості, державна скарбниця значно поповниться, а ринок вийде з тіні. За його даними, клієнти дійсно готові платити 5% податку при оренді нерухомості".
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|