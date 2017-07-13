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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:32
sequence написав: antonivs3 написав:
..
Вышгород, ДБКшная панелька 43метра, по состоянию не видел, работающие девченки снимали год до карантина за 8..
просто афигел. Проверил - да, так и есть, там такие цены.
не пойму, с каких делов? - на Софиевке в новом жилфонде дешевле.
Киевское море?
Так это нормальные цены. Борисполь тоже где то 8кгрн. А вышгород это фактически киев
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Додано: Пон 17 сер, 2020 12:43
sequence написав: antonivs3 написав:
..
Вышгород, ДБКшная панелька 43метра, по состоянию не видел, работающие девченки снимали год до карантина за 8..
просто афигел. Проверил - да, так и есть, там такие цены.
не пойму, с каких делов? - на Софиевке в новом жилфонде дешевле.
Киевское море?
близость к Киеву
до метро ГД 10-15 минут на авто или 20 минут на общественном транспорте
нет такого количества маргиналов
нет пробок
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Додано: Пон 17 сер, 2020 18:03
4e4ensxe написав:
близость к Киеву
до метро ГД 10-15 минут на авто или 20 минут на общественном транспорте
нет такого количества маргиналов
нет пробок
И городок в целом очень уютный.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 21:29
antonivs3 написав:
Вести с полей, знакомый, наконец, допилил 37кв.м в Варшавском и сдал дороже, чем хотел (10), брокер предложил попробовать 11 и успешно. Вторая желающая нашла в том же подъезде за 10.
Вышгород, ДБКшная панелька 43метра, по состоянию не видел, работающие девченки снимали год до карантина за 8, с его началом хозяин самостоятельно предложил 4, в августа девченки хотят, тоже самостоятельно, платить уже полный прайс.
А какой ценник был? В варшавском
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lejko_vit
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Додано: Вів 18 сер, 2020 00:04
lejko_vit ценник на что? если покупки, то $23000 2+ года тому назад, на этапе почти возведенной коробки. сколько вложено в ремонт с нуля и обстановку не знаю, делали без фанатизма, но качественно, и получилось довольно симпатично/современно.
Востаннє редагувалось antonivs3
в Вів 18 сер, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 00:08
да, еще с полей: Кристер, 1к 49кв.м эконом-ремонт, кондиционер, неплохая кухня c распродажи и техника б/у из Германии, но хороший Siemens/ сдавалась полтора года за 8, с апреля 5, теперь снова 8.
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antonivs3
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Додано: Вів 18 сер, 2020 14:05
antonivs3 написав:
да, еще с полей: Кристер, 1к 49кв.м эконом-ремонт, кондиционер, неплохая кухня c распродажи и техника б/у из Германии, но хороший Siemens/ сдавалась полтора года за 8, с апреля 5, теперь снова 8.
яка рентабельність здачі?
Це якщо її ринкова ціна 60куе, то за 8 місяців отримала 8+8+8+5+5+5+5+8=52К і, допустимо до НР ще буде 8*4=32К, разом 84К при курсі ПА27 буде 3111у.е, або 5,2%.
Ніби і непогано, якщо порівняти із "новим" доларим депозитом, але на рівні "старого" долародепозита.
https://fi202x.blogspot.com/
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