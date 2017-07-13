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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:28

  ihorkyiv написав:Гроші «на руки» господині, або Як вивести ринок оренди нерухомості з тіні

Запровадження не вище 5% податку на оренду - єдина можливість вирішити проблему сплати грошенят до бюджету у сфері нашої діяльності. Свій погляд я стисло обгрунтував місяць тому. Добре, що саме такий рівень податку нині активно просувається фахівцями:
"Як зазначає президент АСНУ Юрій Піта, зробивши ПДФО 5% абсолютно для всіх фізосіб, як при купівлі-продажу нерухомості, державна скарбниця значно поповниться, а ринок вийде з тіні. За його даними, клієнти дійсно готові платити 5% податку при оренді нерухомості".
https://maanimo.com/ua/exclusive/143323 ... sti-z-tini

Только нет гарантии, что через полгода-год, очередные "слуги" не откатят все назад и дадут фас фискалам и силовикам.
Гарантии должны быть этак лет на двадцать неизменности правил, как для "зеленой" энергетики. Только тогда это может сработать, ибо пересичный знает, насколько "крепко" слово государства. :mrgreen:
_Mykola_
 
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