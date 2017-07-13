Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Гроші «на руки» господині, або Як вивести ринок оренди нерухомості з тіні
Запровадження не вище 5% податку на оренду - єдина можливість вирішити проблему сплати грошенят до бюджету у сфері нашої діяльності. Свій погляд я стисло обгрунтував місяць тому. Добре, що саме такий рівень податку нині активно просувається фахівцями: "Як зазначає президент АСНУ Юрій Піта, зробивши ПДФО 5% абсолютно для всіх фізосіб, як при купівлі-продажу нерухомості, державна скарбниця значно поповниться, а ринок вийде з тіні. За його даними, клієнти дійсно готові платити 5% податку при оренді нерухомості". https://maanimo.com/ua/exclusive/143323 ... sti-z-tini
Только нет гарантии, что через полгода-год, очередные "слуги" не откатят все назад и дадут фас фискалам и силовикам. Гарантии должны быть этак лет на двадцать неизменности правил, как для "зеленой" энергетики. Только тогда это может сработать, ибо пересичный знает, насколько "крепко" слово государства.
_Mykola_ написав:Только нет гарантии, что через полгода-год, очередные "слуги" не откатят все назад и дадут фас фискалам и силовикам. Гарантии должны быть этак лет на двадцать неизменности правил, как для "зеленой" энергетики. Только тогда это может сработать, ибо пересичный знает, насколько "крепко" слово государства.
Ну, чего стоят гарантии государства, пересичный тоже знает.
а чё? вот в Сев Корее пошли дальше и запретили гражданам держать дома собак четвероногих друзей изымают и как говорят злые языки отправляют на "переработку" так и вспомнился совковый анек, объявление в гастрономе: "говядина сорт3 разделка вместе с будкой"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:вот в Сев Корее пошли дальше и запретили гражданам держать дома собак
Я бы тоже запретила держать в квартирах. Хозяева уходят на работу,а а эти скотинки лают так, что мама не горюй. P.S. Новая тема - устраивать "передержки" в квартирах. Расстрелять!
В одной 16-этажке мадам занимается разведением шпицев - на прогулку выводит обычно не меньше 4-х. Соседям можно позавидовать. Отсутствие обычая убирать собачьи фекалии во время выгула довершают картину.
Прохожий написав:вот в Сев Корее пошли дальше и запретили гражданам держать дома собак
Я бы тоже запретила держать в квартирах. Хозяева уходят на работу,а а эти скотинки лают так, что мама не горюй. P.S. Новая тема - устраивать "передержки" в квартирах. Расстрелять!
В одной 16-этажке мадам занимается разведением шпицев - на прогулку выводит обычно не меньше 4-х. Соседям можно позавидовать. Отсутствие обычая убирать собачьи фекалии во время выгула довершают картину.
Как-то видел некую даму с парой собак средних размеров, умиленно наблюдающую, как ее любимые псины роются в песочнице детской площадки. Одна из них там же пометила угол. Дама, углядев мою злую рожу, тут же стала ласково журить свою любимицу, оттаскивая ее от некультурного меня подальше