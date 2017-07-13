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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:30
antey1969 написав: rjkz написав: Natt написав:
В одной 16-этажке мадам занимается разведением шпицев - на прогулку выводит обычно не меньше 4-х. Соседям можно позавидовать. Отсутствие обычая убирать собачьи фекалии во время выгула довершают картину.
Как-то видел некую даму с парой собак средних размеров, умиленно наблюдающую, как ее любимые псины роются в песочнице детской площадки. Одна из них там же пометила угол. Дама, углядев мою злую рожу, тут же стала ласково журить свою любимицу, оттаскивая ее от некультурного меня подальше
По этой причине, мои дети растут без песочницы во дворе. Хотя многим родителям пофиг.
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