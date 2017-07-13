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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:30
antey1969 написав: rjkz написав: Natt написав:
В одной 16-этажке мадам занимается разведением шпицев - на прогулку выводит обычно не меньше 4-х. Соседям можно позавидовать. Отсутствие обычая убирать собачьи фекалии во время выгула довершают картину.
Как-то видел некую даму с парой собак средних размеров, умиленно наблюдающую, как ее любимые псины роются в песочнице детской площадки. Одна из них там же пометила угол. Дама, углядев мою злую рожу, тут же стала ласково журить свою любимицу, оттаскивая ее от некультурного меня подальше
По этой причине, мои дети растут без песочницы во дворе. Хотя многим родителям пофиг.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:45
уборка за домашними любимцами это воспитание и проявление уважения к окружающим. А так как Украина это страна люмпена то и ожидать что хозаева будут убирать за собаками не стоит.
это аналогично парковкам на тротуарах/газонах, курению на лесничных клетках, мусор в лесопарковых зонах ..... это можно продолжать очень долго.
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4e4ensxe
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:10
4e4ensxe написав:
уборка за домашними любимцами это воспитание и проявление уважения к окружающим. А так как Украина это страна люмпена то и ожидать что хозаева будут убирать за собаками не стоит.
это аналогично парковкам на тротуарах/газонах, курению на лесничных клетках, мусор в лесопарковых зонах ..... это можно продолжать очень долго.
Да, Вы правы.
Туда-же можно отнести машины с вырезаными глушителями, вырезание леса в Карпатах, коррупционные схемы на оборонке во время войны и тд.
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rjkz
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:23
Вернусь к разговору о локации арендной недвижимости. У меня есть квартирка в новострое в Борисполе, с качественным, по меркам борисполя, ремонтом. Так вот, как то сидел и размышлял, оказалось, что за 10 лет аренды общее время простоя составит пару недель (это максимум). А саму квартиру выставлял два раза в интернет, обычно передаётся из рук в руки методом сарафанного радио. Жаль цена всего около 8кгрн (за 7,5 кгрн сдал её 3 года назад, сейчас 8кгрн с учётом скидки для постоянных клиентов), но это тот случай когда локация решает.
Это я задумался больше не о выгодности инвестиции, а о таких ситуациях когда предложение аренды превышает спрос, как сейчас.
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hume
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:56
hume написав:
Вернусь к разговору о локации арендной недвижимости. У меня есть квартирка в новострое в Борисполе, с качественным, по меркам борисполя, ремонтом. Так вот, как то сидел и размышлял, оказалось, что за 10 лет аренды общее время простоя составит пару недель (это максимум). А саму квартиру выставлял два раза в интернет, обычно передаётся из рук в руки методом сарафанного радио. Жаль цена всего около 8кгрн (за 7,5 кгрн сдал её 3 года назад, сейчас 8кгрн с учётом скидки для постоянных клиентов), но это тот случай когда локация решает.
Это я задумался больше не о выгодности инвестиции, а о таких ситуациях когда предложение аренды превышает спрос, как сейчас.
думаю, що з часом рентабельність оренди буде падати,
пропозиція рости, а попит спадати,
вона і так зараз на рівні доходів гривневих депозитів.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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