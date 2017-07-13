Додано: Чет 27 сер, 2020 22:23

Вернусь к разговору о локации арендной недвижимости. У меня есть квартирка в новострое в Борисполе, с качественным, по меркам борисполя, ремонтом. Так вот, как то сидел и размышлял, оказалось, что за 10 лет аренды общее время простоя составит пару недель (это максимум). А саму квартиру выставлял два раза в интернет, обычно передаётся из рук в руки методом сарафанного радио. Жаль цена всего около 8кгрн (за 7,5 кгрн сдал её 3 года назад, сейчас 8кгрн с учётом скидки для постоянных клиентов), но это тот случай когда локация решает.



Это я задумался больше не о выгодности инвестиции, а о таких ситуациях когда предложение аренды превышает спрос, как сейчас.