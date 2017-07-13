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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1903190419051906
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:30

  antey1969 написав:
  rjkz написав:
  Natt написав:В одной 16-этажке мадам занимается разведением шпицев - на прогулку выводит обычно не меньше 4-х. Соседям можно позавидовать. Отсутствие обычая убирать собачьи фекалии во время выгула довершают картину.

Как-то видел некую даму с парой собак средних размеров, умиленно наблюдающую, как ее любимые псины роются в песочнице детской площадки. Одна из них там же пометила угол. Дама, углядев мою злую рожу, тут же стала ласково журить свою любимицу, оттаскивая ее от некультурного меня подальше


По этой причине, мои дети растут без песочницы во дворе. Хотя многим родителям пофиг.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:45

уборка за домашними любимцами это воспитание и проявление уважения к окружающим. А так как Украина это страна люмпена то и ожидать что хозаева будут убирать за собаками не стоит.
это аналогично парковкам на тротуарах/газонах, курению на лесничных клетках, мусор в лесопарковых зонах ..... это можно продолжать очень долго.
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:10

  4e4ensxe написав:уборка за домашними любимцами это воспитание и проявление уважения к окружающим. А так как Украина это страна люмпена то и ожидать что хозаева будут убирать за собаками не стоит.
это аналогично парковкам на тротуарах/газонах, курению на лесничных клетках, мусор в лесопарковых зонах ..... это можно продолжать очень долго.


Да, Вы правы.
Туда-же можно отнести машины с вырезаными глушителями, вырезание леса в Карпатах, коррупционные схемы на оборонке во время войны и тд.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вернусь к разговору о локации арендной недвижимости. У меня есть квартирка в новострое в Борисполе, с качественным, по меркам борисполя, ремонтом. Так вот, как то сидел и размышлял, оказалось, что за 10 лет аренды общее время простоя составит пару недель (это максимум). А саму квартиру выставлял два раза в интернет, обычно передаётся из рук в руки методом сарафанного радио. Жаль цена всего около 8кгрн (за 7,5 кгрн сдал её 3 года назад, сейчас 8кгрн с учётом скидки для постоянных клиентов), но это тот случай когда локация решает.

Это я задумался больше не о выгодности инвестиции, а о таких ситуациях когда предложение аренды превышает спрос, как сейчас.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:56

  hume написав:Вернусь к разговору о локации арендной недвижимости. У меня есть квартирка в новострое в Борисполе, с качественным, по меркам борисполя, ремонтом. Так вот, как то сидел и размышлял, оказалось, что за 10 лет аренды общее время простоя составит пару недель (это максимум). А саму квартиру выставлял два раза в интернет, обычно передаётся из рук в руки методом сарафанного радио. Жаль цена всего около 8кгрн (за 7,5 кгрн сдал её 3 года назад, сейчас 8кгрн с учётом скидки для постоянных клиентов), но это тот случай когда локация решает.

Это я задумался больше не о выгодности инвестиции, а о таких ситуациях когда предложение аренды превышает спрос, как сейчас.

думаю, що з часом рентабельність оренди буде падати,
пропозиція рости, а попит спадати,
вона і так зараз на рівні доходів гривневих депозитів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:03

flyman
Прогнозируешь падение цены аренды в гривне?
И на сколько % допустим к концу каденции зеленьки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:39

  барабашов написав:flyman
Прогнозируешь падение цены аренды в гривне?
И на сколько % допустим к концу каденции зеленьки?

Чуть нижче грн. деподохода після податків,
Якщо цього року за рахунок старих депозитів це близько 15%, то наступного буде біля 10% в грн..
Оренда стільки не давала і не буде давати.
UIRD я не можу передбачити який буде через 3 роки, це до НБУ і МінФіна.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:01

  hume написав:Вернусь к разговору о локации арендной недвижимости. У меня есть квартирка в новострое в Борисполе, с качественным, по меркам борисполя, ремонтом. Так вот, как то сидел и размышлял, оказалось, что за 10 лет аренды общее время простоя составит пару недель (это максимум). А саму квартиру выставлял два раза в интернет, обычно передаётся из рук в руки методом сарафанного радио. Жаль цена всего около 8кгрн (за 7,5 кгрн сдал её 3 года назад, сейчас 8кгрн с учётом скидки для постоянных клиентов), но это тот случай когда локация решает.

Это я задумался больше не о выгодности инвестиции, а о таких ситуациях когда предложение аренды превышает спрос, как сейчас.

+1
локация это да, но Я пришел к выводу что еще большое значение имеет и представление о ЦА арендаторов, особенно когда делаешь ремонт
можно немного сэкономить но потом не дополучать с аренды а можно "перестараться" и потом опять же недополучать относительно вложенных денег...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:34

  Прохожий написав:[q
+1
локация это да, но Я пришел к выводу что еще большое значение имеет и представление о ЦА арендаторов, особенно когда делаешь ремонт
можно немного сэкономить но потом не дополучать с аренды а можно "перестараться" и потом опять же недополучать относительно вложенных денег...)

Однозначно. Как то рассказывал историю про жк в прицентралье где хозяин жлоб, и скорее всего идиот, сдаёт двушку по цене однухи из-за неправильного представления ремонта под эту самую аренду.
Кстати вот
https://m.olx.ua/obyavlenie/arenda-funk ... ml?reason=
Начинали с 26, сдадут за 15ть. По средней цене новостроя в прицентралье.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Кстати вот
https://m.olx.ua/obyavlenie/arenda-funk ... ml?reason=
Начинали с 26, сдадут за 15ть. По средней цене новостроя в прицентралье.

реально жлобремонт
в такой локации...
короче "чистильшики сапог" вышли на рынок аренды
но с другой стороны "соседняя" такая же по метражу нормально сделанная уйдет х1,5 легко
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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