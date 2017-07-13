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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1904190519061907
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:41

  hume написав:вот
https://m.olx.ua/obyavlenie/arenda-funk ... ml?reason=
Начинали с 26, сдадут за 15ть. По средней цене новостроя в прицентралье.

Проблема орендної ціни - не в дизайні і не в якості ремонту квартири, а в економічному спаді, обумовленому економічною кризою і короновірусною епідемією, помножених на тупість і невігластво зеДента та зебільної команди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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