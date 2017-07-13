Прохожий написав:
реально жлобремонт
в такой локации...
короче "чистильшики сапог" вышли на рынок аренды
но с другой стороны "соседняя" такая же по метражу нормально сделанная уйдет х1,5 легко
Вы не могли бы привести пример хорошо сделанной квартиры (было бы хорошо, если с сылкой на olx) и отметить ключевые моменты, что выводят ее на другой уровень. Без внимания на спад рынка, просто мне интересно для себя понять.
Объявления на olx:
olx.ua/nedvizhimost/kvartiry-komnaty/arenda-kvartir-komnat/kiev/q-ЖК-Кардинал/
Какие из них можно взять за пример?
1. olx.ua/obyavlenie/bez-zhk-kardinal-ot-hozyaina-dvorets-ukraina-pechersk-pervaya-sdacha-IDIHNlf.html
2. olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-novyy-dom-tsentr-kieva-zhk-kardinal-IDJ1ElC.html
3. olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-zhk-kardinal-vidovaya-2-komnatnaya-kvartira-IDIVx0O.html