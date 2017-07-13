Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Проблема орендної ціни - не в дизайні і не в якості ремонту квартири, а в економічному спаді, обумовленому економічною кризою і короновірусною епідемією, помножених на тупість і невігластво зеДента та зебільної команди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Прохожий написав:реально жлобремонт в такой локации... короче "чистильшики сапог" вышли на рынок аренды но с другой стороны "соседняя" такая же по метражу нормально сделанная уйдет х1,5 легко
Вы не могли бы привести пример хорошо сделанной квартиры (было бы хорошо, если с сылкой на olx) и отметить ключевые моменты, что выводят ее на другой уровень. Без внимания на спад рынка, просто мне интересно для себя понять.
Объявления на olx: olx.ua/nedvizhimost/kvartiry-komnaty/arenda-kvartir-komnat/kiev/q-ЖК-Кардинал/ Какие из них можно взять за пример? 1. olx.ua/obyavlenie/bez-zhk-kardinal-ot-hozyaina-dvorets-ukraina-pechersk-pervaya-sdacha-IDIHNlf.html 2. olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-novyy-dom-tsentr-kieva-zhk-kardinal-IDJ1ElC.html 3. olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-zhk-kardinal-vidovaya-2-komnatnaya-kvartira-IDIVx0O.html
разве мы на ТЫ? чёй то не припомню... 1. ИМХО самый лучший вариант судя по фото, хотя не без косяков 2. мало фото, смущает потолок в с/у 3. мало фото, смущает цветовые решения, мебель в кухне и светильники над кроватью как минимум