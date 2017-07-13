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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1905190619071908>
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:41

  hume написав:вот
https://m.olx.ua/obyavlenie/arenda-funk ... ml?reason=
Начинали с 26, сдадут за 15ть. По средней цене новостроя в прицентралье.

Проблема орендної ціни - не в дизайні і не в якості ремонту квартири, а в економічному спаді, обумовленому економічною кризою і короновірусною епідемією, помножених на тупість і невігластво зеДента та зебільної команди.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:01

  Прохожий написав:реально жлобремонт
в такой локации...
короче "чистильшики сапог" вышли на рынок аренды
но с другой стороны "соседняя" такая же по метражу нормально сделанная уйдет х1,5 легко


Вы не могли бы привести пример хорошо сделанной квартиры (было бы хорошо, если с сылкой на olx) и отметить ключевые моменты, что выводят ее на другой уровень. Без внимания на спад рынка, просто мне интересно для себя понять.

Объявления на olx:
olx.ua/nedvizhimost/kvartiry-komnaty/arenda-kvartir-komnat/kiev/q-ЖК-Кардинал/
Какие из них можно взять за пример?
1. olx.ua/obyavlenie/bez-zhk-kardinal-ot-hozyaina-dvorets-ukraina-pechersk-pervaya-sdacha-IDIHNlf.html
2. olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-novyy-dom-tsentr-kieva-zhk-kardinal-IDJ1ElC.html
3. olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-zhk-kardinal-vidovaya-2-komnatnaya-kvartira-IDIVx0O.html
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:48

b3320413
ссылки не кликабельны, копировать в лом)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:02

  Прохожий написав:b3320413
ссылки не кликабельны, копировать в лом)

Я тебе помогу "поднять веки". :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-zhk-k ... IHNlf.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... J1ElC.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... IVx0O.html
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:20

  Vadim V написав:
  Прохожий написав:b3320413
ссылки не кликабельны, копировать в лом)

Я тебе помогу "поднять веки". :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-zhk-k ... IHNlf.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... J1ElC.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... IVx0O.html

разве мы на ТЫ? чёй то не припомню...
1. ИМХО самый лучший вариант судя по фото, хотя не без косяков
2. мало фото, смущает потолок в с/у
3. мало фото, смущает цветовые решения, мебель в кухне и светильники над кроватью как минимум

но все эти варианты на голову лучше чем первоисточник
https://m.olx.ua/obyavlenie/arenda-funk ... ml?reason=
упс, уже не активно, наверное ушла за 15к)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:разве мы на ТЫ? чёй то не припомню...

Та не набивай себецену , чай не в Букингемском дворце , интернет разрешает на ты , сходи переспроси у равина. :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:28

  Vadim V написав:
  Прохожий написав:разве мы на ТЫ? чёй то не припомню...

Та не набивай себецену , чай не в Букингемском дворце , интернет разрешает на ты , сходи переспроси у равина. :?

иннах к раввину в гости!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:09

  Vadim V написав:
  Прохожий написав:b3320413
ссылки не кликабельны, копировать в лом)

Я тебе помогу "поднять веки". :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-zhk-k ... IHNlf.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... J1ElC.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... IVx0O.html

Второй вариант это картинки а не фото.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:24

  UA написав:
  Vadim V написав:
  Прохожий написав:b3320413
ссылки не кликабельны, копировать в лом)

Я тебе помогу "поднять веки". :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-zhk-k ... IHNlf.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... J1ElC.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... IVx0O.html

Второй вариант это картинки а не фото.

Первый вариант - однуха. За 1 куе. В Кардинале. Респект, поднимай прайс в ЦП до 2х.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:27

  hume написав:Вернусь к разговору о локации арендной недвижимости. У меня есть квартирка в новострое в Борисполе, с качественным, по меркам борисполя, ремонтом. Так вот, как то сидел и размышлял, оказалось, что за 10 лет аренды общее время простоя составит пару недель (это максимум). А саму квартиру выставлял два раза в интернет, обычно передаётся из рук в руки методом сарафанного радио. Жаль цена всего около 8кгрн (за 7,5 кгрн сдал её 3 года назад, сейчас 8кгрн с учётом скидки для постоянных клиентов), но это тот случай когда локация решает.

Это я задумался больше не о выгодности инвестиции, а о таких ситуациях когда предложение аренды превышает спрос, как сейчас.

Разговор о локации плавно перетекает к разговору о рынке труда.
Аэропорт серьезный работодатель?
Вопрос о рынке труда деиндустриализированного Киева остается открытым.
Если децентрализация продолжится, в Киеве возможны голодные бунты?
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