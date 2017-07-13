Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Проблема орендної ціни - не в дизайні і не в якості ремонту квартири, а в економічному спаді, обумовленому економічною кризою і короновірусною епідемією, помножених на тупість і невігластво зеДента та зебільної команди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Прохожий написав:реально жлобремонт в такой локации... короче "чистильшики сапог" вышли на рынок аренды но с другой стороны "соседняя" такая же по метражу нормально сделанная уйдет х1,5 легко
Вы не могли бы привести пример хорошо сделанной квартиры (было бы хорошо, если с сылкой на olx) и отметить ключевые моменты, что выводят ее на другой уровень. Без внимания на спад рынка, просто мне интересно для себя понять.
Объявления на olx: olx.ua/nedvizhimost/kvartiry-komnaty/arenda-kvartir-komnat/kiev/q-ЖК-Кардинал/ Какие из них можно взять за пример? 1. olx.ua/obyavlenie/bez-zhk-kardinal-ot-hozyaina-dvorets-ukraina-pechersk-pervaya-sdacha-IDIHNlf.html 2. olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-novyy-dom-tsentr-kieva-zhk-kardinal-IDJ1ElC.html 3. olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-zhk-kardinal-vidovaya-2-komnatnaya-kvartira-IDIVx0O.html
разве мы на ТЫ? чёй то не припомню... 1. ИМХО самый лучший вариант судя по фото, хотя не без косяков 2. мало фото, смущает потолок в с/у 3. мало фото, смущает цветовые решения, мебель в кухне и светильники над кроватью как минимум
hume написав:Вернусь к разговору о локации арендной недвижимости. У меня есть квартирка в новострое в Борисполе, с качественным, по меркам борисполя, ремонтом. Так вот, как то сидел и размышлял, оказалось, что за 10 лет аренды общее время простоя составит пару недель (это максимум). А саму квартиру выставлял два раза в интернет, обычно передаётся из рук в руки методом сарафанного радио. Жаль цена всего около 8кгрн (за 7,5 кгрн сдал её 3 года назад, сейчас 8кгрн с учётом скидки для постоянных клиентов), но это тот случай когда локация решает.
Это я задумался больше не о выгодности инвестиции, а о таких ситуациях когда предложение аренды превышает спрос, как сейчас.
Разговор о локации плавно перетекает к разговору о рынке труда. Аэропорт серьезный работодатель? Вопрос о рынке труда деиндустриализированного Киева остается открытым. Если децентрализация продолжится, в Киеве возможны голодные бунты?