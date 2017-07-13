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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 вер, 2020 10:29
airmax78 написав:
Первый вариант - однуха. За 1 куе. В Кардинале. Респект, поднимай прайс в ЦП до 2х.
1 куе за однуху как бы стандартная цена в сегменте новостроев Печерского района. Если это не самый присамый центр.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 10:59
UA написав: airmax78 написав:
Первый вариант - однуха. За 1 куе. В Кардинале. Респект, поднимай прайс в ЦП до 2х.
1 куе за однуху как бы стандартная цена в сегменте новостроев Печерского района. Если это не самый присамый центр.
УжОс на Щорса, 36, одоробло Панорамы на Печерске - там за штуцер, можно и треху снять.
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