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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1905190619071908
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:29

  airmax78 написав:Первый вариант - однуха. За 1 куе. В Кардинале. Респект, поднимай прайс в ЦП до 2х.

1 куе за однуху как бы стандартная цена в сегменте новостроев Печерского района. Если это не самый присамый центр.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:59

  UA написав:
  airmax78 написав:Первый вариант - однуха. За 1 куе. В Кардинале. Респект, поднимай прайс в ЦП до 2х.

1 куе за однуху как бы стандартная цена в сегменте новостроев Печерского района. Если это не самый присамый центр.

УжОс на Щорса, 36, одоробло Панорамы на Печерске - там за штуцер, можно и треху снять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:00

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Первый вариант - однуха. За 1 куе. В Кардинале. Респект, поднимай прайс в ЦП до 2х.

1 куе за однуху как бы стандартная цена в сегменте новостроев Печерского района. Если это не самый присамый центр.

УжОс на Щорса, 36, одоробло Панорамы на Печерске - там за штуцер, можно и треху снять.


Однухи ж, как правило, снимает 1 или максимум 2 человека. Нафига им треха? Просто платить больше коммуналки? :)

Пс. В ЦП однухи от 800$ ( это вообще самый китайский бомж ремонт с эпика), до 1400$.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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