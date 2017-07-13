Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 вер, 2020 12:00
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Первый вариант - однуха. За 1 куе. В Кардинале. Респект, поднимай прайс в ЦП до 2х.
1 куе за однуху как бы стандартная цена в сегменте новостроев Печерского района. Если это не самый присамый центр.
УжОс на Щорса, 36, одоробло Панорамы на Печерске - там за штуцер, можно и треху снять.
Однухи ж, как правило, снимает 1 или максимум 2 человека. Нафига им треха? Просто платить больше коммуналки?
Пс. В ЦП однухи от 800$ ( это вообще самый китайский бомж ремонт с эпика), до 1400$.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:45
Покритикуйте и мою двушку, раз пошла такая пьянка, ремонт от строителей и соответственно дешевая мебель. Есть ли смысл городить супер евроремонт, чтоб сдавать немного дороже?
https://www.olx.ua/obyavlenie/2-kom-kv- ... IZTx4.html
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:27
Кондиционер, направленный на изголовье кровати? Неожиданное решение
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:52
Ну норм. Двушка за 12 кгрн. Цена говорит сама за себя. То есть, для обывателя нужно иметь понимание, что за 12 кгрн вы не получите даже стулья.
ПС
Двушка в оазисе на оболони ушла за 30кгрн. Экспозиция 14 дней.
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