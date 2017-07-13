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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1905190619071908
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:00

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Первый вариант - однуха. За 1 куе. В Кардинале. Респект, поднимай прайс в ЦП до 2х.

1 куе за однуху как бы стандартная цена в сегменте новостроев Печерского района. Если это не самый присамый центр.

УжОс на Щорса, 36, одоробло Панорамы на Печерске - там за штуцер, можно и треху снять.


Однухи ж, как правило, снимает 1 или максимум 2 человека. Нафига им треха? Просто платить больше коммуналки? :)

Пс. В ЦП однухи от 800$ ( это вообще самый китайский бомж ремонт с эпика), до 1400$.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Покритикуйте и мою двушку, раз пошла такая пьянка, ремонт от строителей и соответственно дешевая мебель. Есть ли смысл городить супер евроремонт, чтоб сдавать немного дороже?
https://www.olx.ua/obyavlenie/2-kom-kv- ... IZTx4.html
RomaS
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:27

  RomaS написав:Покритикуйте и мою двушку, раз пошла такая пьянка, ремонт от строителей и соответственно дешевая мебель. Есть ли смысл городить супер евроремонт, чтоб сдавать немного дороже?
https://www.olx.ua/obyavlenie/2-kom-kv- ... IZTx4.html

Кондиционер, направленный на изголовье кровати? Неожиданное решение
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:52

  RomaS написав:Покритикуйте и мою двушку, раз пошла такая пьянка, ремонт от строителей и соответственно дешевая мебель. Есть ли смысл городить супер евроремонт, чтоб сдавать немного дороже?
https://www.olx.ua/obyavlenie/2-kom-kv- ... IZTx4.html

Ну норм. Двушка за 12 кгрн. Цена говорит сама за себя. То есть, для обывателя нужно иметь понимание, что за 12 кгрн вы не получите даже стулья.

ПС
Двушка в оазисе на оболони ушла за 30кгрн. Экспозиция 14 дней.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:01

видео:

В Киеве аферисты украли из съемной квартиры все, кроме стен и унитаза

В столице аферисты украли из съемной квартиры мебели и техники на сумму более полумиллиона гривен. Владельцам помещения банда оставила только стены и унитаз.
Кража имущества из квартиры в Печерском районе столицы попала на видео. На записи видно, как группа мужчин выносит вещи из квартиры на девятом этаже, а затем грузит их в микроавтобус

Все это происходит среди бела дня на глазах у соседей. Автор публикации в соцсети утверждает, что банда системно занимается аферами. Якобы одна из членов группы Гуцева Елена арендует жилье на несколько месяцев, затем пропадает, а квартира остается пустой.
"Сара, срывай обои! Мы переезжаем!" – это не анекдот, а схема, по которой работают эти "веселые" ребята. Вся мебель, бойлер, кухня, диван, электроприборы и тд. – все вывозится в комиссионные магазины и выставляется на продажу, в т.ч. через OLX", – рассказали пострадавшие.


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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:11

  RomaS написав:Покритикуйте и мою двушку, раз пошла такая пьянка, ремонт от строителей и соответственно дешевая мебель. Есть ли смысл городить супер евроремонт, чтоб сдавать немного дороже?
https://www.olx.ua/obyavlenie/2-kom-kv- ... IZTx4.html

посмотрел
все органично...даже не знаю чё сказать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:53

  hume написав:
ПС
Двушка в оазисе на оболони ушла за 30кгрн. Экспозиция 14 дней.


А сколько такая на моменте примерно стоит и куда выходят окна?
drevlyanin
 
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