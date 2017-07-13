В Киеве аферисты украли из съемной квартиры все, кроме стен и унитаза



В столице аферисты украли из съемной квартиры мебели и техники на сумму более полумиллиона гривен. Владельцам помещения банда оставила только стены и унитаз.

Кража имущества из квартиры в Печерском районе столицы попала на видео. На записи видно, как группа мужчин выносит вещи из квартиры на девятом этаже, а затем грузит их в микроавтобус



Все это происходит среди бела дня на глазах у соседей. Автор публикации в соцсети утверждает, что банда системно занимается аферами. Якобы одна из членов группы Гуцева Елена арендует жилье на несколько месяцев, затем пропадает, а квартира остается пустой.

"Сара, срывай обои! Мы переезжаем!" – это не анекдот, а схема, по которой работают эти "веселые" ребята. Вся мебель, бойлер, кухня, диван, электроприборы и тд. – все вывозится в комиссионные магазины и выставляется на продажу, в т.ч. через OLX", – рассказали пострадавшие.