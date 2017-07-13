rjkz написав:Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.