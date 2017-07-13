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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1906190719081909
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 07:31

  rjkz написав:Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((


В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:03

  rjkz написав:Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((


В мого приятеля (скажемо так) - та ж сама історія.
Навіть ріелтор-посередник був здивований: 1к квартира біля метро (8 хв пішого ходу), з свіжим ремонтом, пристойними меблями і побутовою технікою - здалась в оренду на 10% дешевше, ніж він загадав ціну.

Мало претендентів, в'ялі перегляди, багато ексурсантів-туристів-ніщебродів. Останніх раніше (в помітних кількостях) не спостерігалось на переглядах.
Ще: рівень культури у багатьох претендентів - нижче плінтуса. Люди поривались оглянути відремонтовану квартиру (відреставрований паркет!) , не знімаючи вуличне взуття!

Да, з котами і курців - приятель не бере таких квартирантів. Інакше квартиру засруть за кілька місяців.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:58

  drevlyanin написав:
  hume написав:
ПС
Двушка в оазисе на оболони ушла за 30кгрн. Экспозиция 14 дней.


А сколько такая на моменте примерно стоит и куда выходят окна?

Все окна выходят на днепр. Какая стоимость хз, уверен хозяин брал при застройке. Сам не интересуюсь, так как в оазисе цены завышены. Но видовые пользуются спросом.

Пс
По моему объекту -7% от осени 19ого
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:40

  Хомякоид написав: В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.

Перед возможным усилением карантина? Очень рискованный шаг.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:47

  hxbbgaf написав:
  Хомякоид написав: В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.

Перед возможным усилением карантина? Очень рискованный шаг.

Впервые согласен с гафом, сейчас очень отчаянный шаг.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:51

  hume написав:
  hxbbgaf написав:
  Хомякоид написав: В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.

Перед возможным усилением карантина? Очень рискованный шаг.

Впервые согласен с гафом, сейчас очень отчаянный шаг.

Иногда и остановившиеся часы показывают точное время :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:24

Модератор!!!!

Модераторе,

Я не зрозумів, чому моє повідомлення про падіння дохідності від сдачі в оренду нерухомості було видалено????
change_pm
 
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