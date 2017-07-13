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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 вер, 2020 07:31
rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Сер 09 вер, 2020 08:03
rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
В мого приятеля (скажемо так) - та ж сама історія.
Навіть ріелтор-посередник був здивований: 1к квартира біля метро (8 хв пішого ходу), з свіжим ремонтом, пристойними меблями і побутовою технікою - здалась в оренду на 10% дешевше, ніж він загадав ціну.
Мало претендентів, в'ялі перегляди, багато ексурсантів-туристів-ніщебродів. Останніх раніше (в помітних кількостях) не спостерігалось на переглядах.
Ще: рівень культури у багатьох претендентів - нижче плінтуса. Люди поривались оглянути відремонтовану квартиру (відреставрований паркет!) , не знімаючи вуличне взуття!
Да, з котами і курців - приятель не бере таких квартирантів. Інакше квартиру засруть за кілька місяців.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 09 вер, 2020 08:58
drevlyanin написав: hume написав:
ПС
Двушка в оазисе на оболони ушла за 30кгрн. Экспозиция 14 дней.
А сколько такая на моменте примерно стоит и куда выходят окна?
Все окна выходят на днепр. Какая стоимость хз, уверен хозяин брал при застройке. Сам не интересуюсь, так как в оазисе цены завышены. Но видовые пользуются спросом.
Пс
По моему объекту -7% от осени 19ого
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hume
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Додано: Сер 09 вер, 2020 09:40
Хомякоид написав:
В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.
Перед возможным усилением карантина? Очень рискованный шаг.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 09:47
hxbbgaf написав: Хомякоид написав:
В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.
Перед возможным усилением карантина? Очень рискованный шаг.
Впервые согласен с гафом, сейчас очень отчаянный шаг.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 09:51
hume написав: hxbbgaf написав: Хомякоид написав:
В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.
Перед возможным усилением карантина? Очень рискованный шаг.
Впервые согласен с гафом, сейчас очень отчаянный шаг.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:53
Frant написав: rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
В мого приятеля (скажемо так) - та ж сама історія.
Навіть ріелтор-посередник був здивований: 1к квартира біля метро (8 хв пішого ходу), з свіжим ремонтом, пристойними меблями і побутовою технікою - здалась в оренду на 10% дешевше, ніж він загадав ціну.
Мало претендентів, в'ялі перегляди, багато ексурсантів-туристів-ніщебродів. Останніх раніше (в помітних кількостях) не спостерігалось на переглядах.
Ще: рівень культури у багатьох претендентів - нижче плінтуса. Люди поривались оглянути відремонтовану квартиру (відреставрований паркет!) , не знімаючи вуличне взуття!
Да, з котами і курців - приятель не бере таких квартирантів. Інакше квартиру засруть за кілька місяців.
Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.
Задача арендодателя поддерживать товарный вид между просмотрами.
Я не предлагаю обувь снимать даже в АППСе, где в комнатах немецкий паркет (и не дуб).
Что интересно, в прошлом году я торопился сдать, поэтому очень активно снижал цену в прощупывании рыночной цены (риелтор был в шоке и отговаривал так быстро двигаться. Обычно все наоборот), но когда арендатор, которого устроила квартира и который устроил меня, дал задаток и потом очень торопился, чтобы отдать остальное - боялся, что передумаю. Риелтор сказал, что по его мнению, этот человек готов был снять и дороже. Так что вполне может быть, что от рыночной цены сентября прошлого года, падение больше, чем 20%.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:06
rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
гон, в темі КРЖН льохко +20% в уях
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:11
hxbbgaf написав: Хомякоид написав:
В реальных цифрах не поделетесть ?
Я своим назвал +1000. Пока думают.
И это все равно ниже чем аналоги в Чабаны-парадиз в новостройках.
Кстати пропали с аренды дешевые квартиры в моем доме.Сезон так сказать.
Буду информировать про результат.
Перед возможным усилением карантина? Очень рискованный шаг.
Я тоже очень опасался зависнуть.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:15
flyman написав: rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
гон, в темі КРЖН льохко +20% в уях
Предлагаю считать Киев на этой ветке и Киев на той ветке - разными Киевами.
Например, реальность№1 и реальность№2.
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