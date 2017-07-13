Додано: Чет 10 вер, 2020 16:53

Frant написав: rjkz написав: Вести с моего огорода.

Минус 20% от цены сентября прошлого года.

Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.

И это в сентябре. Сезон, так сказать. (( Вести с моего огорода.Минус 20% от цены сентября прошлого года.Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((



В мого приятеля (скажемо так) - та ж сама історія.

Навіть ріелтор-посередник був здивований: 1к квартира біля метро (8 хв пішого ходу), з свіжим ремонтом, пристойними меблями і побутовою технікою - здалась в оренду на 10% дешевше, ніж він загадав ціну.



Мало претендентів, в'ялі перегляди, багато ексурсантів-туристів-ніщебродів. Останніх раніше (в помітних кількостях) не спостерігалось на переглядах.

Ще: рівень культури у багатьох претендентів - нижче плінтуса. Люди поривались оглянути відремонтовану квартиру (відреставрований паркет!) , не знімаючи вуличне взуття!



Да, з котами і курців - приятель не бере таких квартирантів. Інакше квартиру засруть за кілька місяців. В мого приятеля (скажемо так) - та ж сама історія.Навіть ріелтор-посередник був здивований: 1к квартира біля метро (8 хв пішого ходу), з свіжим ремонтом, пристойними меблями і побутовою технікою - здалась в оренду на 10% дешевше, ніж він загадав ціну.Мало претендентів, в'ялі перегляди, багато ексурсантів-туристів-ніщебродів. Останніх раніше (в помітних кількостях) не спостерігалось на переглядах.Ще: рівень культури у багатьох претендентів - нижче плінтуса. Люди поривались оглянути відремонтовану квартиру (відреставрований паркет!) , не знімаючи вуличне взуття!Да, з котами і курців - приятель не бере таких квартирантів. Інакше квартиру засруть за кілька місяців.

Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.Задача арендодателя поддерживать товарный вид между просмотрами.Я не предлагаю обувь снимать даже в АППСе, где в комнатах немецкий паркет (и не дуб).Что интересно, в прошлом году я торопился сдать, поэтому очень активно снижал цену в прощупывании рыночной цены (риелтор был в шоке и отговаривал так быстро двигаться. Обычно все наоборот), но когда арендатор, которого устроила квартира и который устроил меня, дал задаток и потом очень торопился, чтобы отдать остальное - боялся, что передумаю. Риелтор сказал, что по его мнению, этот человек готов был снять и дороже. Так что вполне может быть, что от рыночной цены сентября прошлого года, падение больше, чем 20%.