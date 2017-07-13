RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1907190819091910
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:51

Re:

  rjkz написав:Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.

Ви ж у себе вдома не ходите у вуличному взутті? Чи Ви чужих людей поважаєте більше, ніж себе?

Якщо потенційні орендарі не знімають взуття і ходять по свіжореставрованому паркету в вуличному взутті в присутності власника квартири, то тим більше, вони будуть це робити й за його відсутності. Я колись мав справи з такими кадрами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21558
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:09

  Frant написав:
  rjkz написав:Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.

Ви ж у себе вдома не ходите у вуличному взутті?

Якщо потенційні орендарі не знімають взуття і ходять по свіжореставрованому паркету в вуличному взутті в присутності власника квартири, то тим більше, вони будуть це робити й за його відсутності. Я колись мав справи з такими кадрами.

Насправді, це цілком нормальна поведінка у багатьох країнах, заходити у взутті - і мова не тільки про перегляди, а й про гостей.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27894
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 6684 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((

гон, в темі КРЖН льохко +20% в уях


Предлагаю считать Киев на этой ветке и Киев на той ветке - разными Киевами.
Например, реальность№1 и реальность№2.
зачем придумывать огород? есть Киев Фейслесса, и есть остальной

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 306
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Faceless написав:
  Frant написав:
  rjkz написав:Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.

Ви ж у себе вдома не ходите у вуличному взутті?

Якщо потенційні орендарі не знімають взуття і ходять по свіжореставрованому паркету в вуличному взутті в присутності власника квартири, то тим більше, вони будуть це робити й за його відсутності. Я колись мав справи з такими кадрами.

Насправді, це цілком нормальна поведінка у багатьох країнах, заходити у взутті - і мова не тільки про перегляди, а й про гостей.
При первом просмотре мне риэлтор выдала бахилы. Далее уже сам дома нашел. Дело было зимой в слякоть.
lel
 
Повідомлень: 2711
З нами з: 10.12.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.
Задача арендодателя поддерживать товарный вид между просмотрами.
Я не предлагаю обувь снимать даже в АППСе, где в комнатах немецкий паркет (и не дуб).

у меня на объектах нет немецкого паркета, но при просмотрах в обязательном порядке использую БАХИЛЫ)
кстати многие часто сами разуваются...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11745
З нами з: 05.06.13
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1907190819091910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5209, 5210, 5211
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
52100 6322908
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 20:47
foxluck
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
473 204666
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 17:58
4e4ensxe
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 20124
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9556)
10.09.2020 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.