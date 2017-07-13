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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:51
rjkz написав:
Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.
Ви ж у себе вдома не ходите у вуличному взутті? Чи Ви чужих людей поважаєте більше, ніж себе?
Якщо потенційні орендарі не знімають взуття і ходять по свіжореставрованому паркету в вуличному взутті в присутності власника квартири, то тим більше, вони будуть це робити й за його відсутності. Я колись мав справи з такими кадрами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:09
Frant написав: rjkz написав:
Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.
Ви ж у себе вдома не ходите у вуличному взутті?
Якщо потенційні орендарі не знімають взуття і ходять по свіжореставрованому паркету в вуличному взутті в присутності власника квартири, то тим більше, вони будуть це робити й за його відсутності. Я колись мав справи з такими кадрами.
Насправді, це цілком нормальна поведінка у багатьох країнах, заходити у взутті - і мова не тільки про перегляди, а й про гостей.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:43
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
гон, в темі КРЖН льохко +20% в уях
Предлагаю считать Киев на этой ветке и Киев на той ветке - разными Киевами.
Например, реальность№1 и реальность№2.
зачем придумывать огород? есть Киев Фейслесса, и есть остальной
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:01
Faceless написав: Frant написав: rjkz написав:
Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.
Ви ж у себе вдома не ходите у вуличному взутті?
Якщо потенційні орендарі не знімають взуття і ходять по свіжореставрованому паркету в вуличному взутті в присутності власника квартири, то тим більше, вони будуть це робити й за його відсутності. Я колись мав справи з такими кадрами.
Насправді, це цілком нормальна поведінка у багатьох країнах, заходити у взутті - і мова не тільки про перегляди, а й про гостей.
При первом просмотре мне риэлтор выдала бахилы. Далее уже сам дома нашел. Дело было зимой в слякоть.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:51
rjkz написав:
Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.
Задача арендодателя поддерживать товарный вид между просмотрами.
Я не предлагаю обувь снимать даже в АППСе, где в комнатах немецкий паркет (и не дуб).
у меня на объектах нет немецкого паркета, но при просмотрах в обязательном порядке использую БАХИЛЫ)
кстати многие часто сами разуваются...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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