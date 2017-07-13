Я також, до речі.
Курці, власники котиків і собачок, любителі ходити по паркету у вуличному взутті (з піском і собачим лайном) - ідуть лісом.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:13
Я також, до речі.
Курці, власники котиків і собачок, любителі ходити по паркету у вуличному взутті (з піском і собачим лайном) - ідуть лісом.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 вер, 2020 07:21, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:20
В готелі?
Звісно, що так. Взуття я знімаю зразу ж після входу в приміщення.
Мені неприємно було би ходити по готельному номері в черевиках, і зразу ж бачити повсюди пісок , землю і бруд.
П.С. В одному з штатів США донині діє закон "Забороняється лягати в чоботях у ліжко!".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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