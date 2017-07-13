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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1908190919101911
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:13

  UA написав:
  Faceless написав:Насправді, це цілком нормальна поведінка у багатьох країнах, заходити у взутті - і мова не тільки про перегляди, а й про гостей.

Я таким в аренду не сдаю


Я також, до речі.
Курці, власники котиків і собачок, любителі ходити по паркету у вуличному взутті (з піском і собачим лайном) - ідуть лісом.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 вер, 2020 07:21, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:20

  rjkz написав:
  Frant написав:
  rjkz написав:Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.

Ви ж у себе вдома не ходите у вуличному взутті? Чи Ви чужих людей поважаєте більше, ніж себе?

Якщо потенційні орендарі не знімають взуття і ходять по свіжореставрованому паркеті в вуличному взутті в присутності власника квартири, то тим більше, вони будуть це робити й за його відсутності.


Это разные вещи. Мой дом - это мое личное пространство. Экспозиция квартиры - это презентация услуги.
Вы, когда снимаете номер в гостинице и Вам дают посмотреть несколько - снимаете обувь?
В готелі?
Звісно, що так. Взуття я знімаю зразу ж після входу в приміщення.
Мені неприємно було би ходити по готельному номері в черевиках, і зразу ж бачити повсюди пісок , землю і бруд, який я ж і заніс.

П.С. В одному з штатів США донині діє закон "Забороняється лягати в чоботях у ліжко!". :D
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 вер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:36

  rjkz написав:Просмотры в обуви - это нормальная практика. Так принято.

У нас, продвинутые рылы и клиенты приходят с бахилами.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Лендлорды, будьте бдительны!
https://t.me/ukrainanewsUA/2158
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:05

  airmax78 написав:Лендлорды, будьте бдительны!
https://t.me/ukrainanewsUA/2158

Робин Гуд?
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 04:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... uyu-arendu

На самом деле ситуация намного плачевней.
rjkz
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  #<1 ... 1908190919101911
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