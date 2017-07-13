Я також, до речі.
Курці, власники котиків і собачок, любителі ходити по паркету у вуличному взутті (з піском і собачим лайном) - ідуть лісом.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:13
Я також, до речі.
Курці, власники котиків і собачок, любителі ходити по паркету у вуличному взутті (з піском і собачим лайном) - ідуть лісом.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 вер, 2020 07:21, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:20
В готелі?
Звісно, що так. Взуття я знімаю зразу ж після входу в приміщення.
Мені неприємно було би ходити по готельному номері в черевиках, і зразу ж бачити повсюди пісок , землю і бруд, який я ж і заніс.
П.С. В одному з штатів США донині діє закон "Забороняється лягати в чоботях у ліжко!".
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 вер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:36
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:56
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Лендлорды, будьте бдительны!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:05
Робин Гуд?
Додано: Суб 12 вер, 2020 04:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
На самом деле ситуация намного плачевней.
Додано: Суб 12 вер, 2020 06:45
Плач по американські:
"В частности, снять студию на Манхеттене сегодня можно за $2 574 за месяц (падение цены на 9% по сравнению с июлем), однокомнатную квартиру – за $3 445 (падение на 5%), двухкомнатную – за $4 756."
За комуналку чи за 200-400 Дол/міс, як в Києві, ще не здають (((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 12 вер, 2020 14:30
Плачевней - значит ситуация намного критичней чем в статье написано.
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:32
У нас, к сожалению, пригород и область не так развита как в сша. Жить за городом не все могут себе позволить, а во многих случаях просто неудобно, в частности имея детей. Не заточен наш пригород под полноценную жизнь без посещения самого города.
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:50
При наявності достатньої кількості фінансів - і прикиївські Іпеня цілком зручні для проживання непересічних представників укро-бидло-їліти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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