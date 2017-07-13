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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1909191019111912
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 07:47

  hume написав:
  rjkz написав:
Плачевней - значит ситуация намного критичней чем в статье написано.

У нас, к сожалению, пригород и область не так развита как в сша. Жить за городом не все могут себе позволить, а во многих случаях просто неудобно, в частности имея детей. Не заточен наш пригород под полноценную жизнь без посещения самого города.


rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 08:30

  hume написав:
  rjkz написав:
Плачевней - значит ситуация намного критичней чем в статье написано.

У нас, к сожалению, пригород и область не так развита как в сша. Жить за городом не все могут себе позволить, а во многих случаях просто неудобно, в частности имея детей. Не заточен наш пригород под полноценную жизнь без посещения самого города.

Стоит только народу начать переселяться в пригород и местные власти как начнут шуршать, создавать инфраструктуру - не пройдет и 50 лет - вы украинские пригороды не узнаете. Сплошной радовель будет. Или Буча с Ирпенем.
airmax78
 
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  #<1 ... 1909191019111912
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