|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 вер, 2020 07:47
hume написав: rjkz написав:
Плачевней - значит ситуация намного критичней чем в статье написано.
У нас, к сожалению, пригород и область не так развита как в сша. Жить за городом не все могут себе позволить, а во многих случаях просто неудобно, в частности имея детей. Не заточен наш пригород под полноценную жизнь без посещения самого города.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11248
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5135 раз.
- Подякували: 2677 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Нед 13 вер, 2020 08:30
hume написав: rjkz написав:
Плачевней - значит ситуация намного критичней чем в статье написано.
У нас, к сожалению, пригород и область не так развита как в сша. Жить за городом не все могут себе позволить, а во многих случаях просто неудобно, в частности имея детей. Не заточен наш пригород под полноценную жизнь без посещения самого города.
Стоит только народу начать переселяться в пригород и местные власти как начнут шуршать, создавать инфраструктуру - не пройдет и 50 лет - вы украинские пригороды не узнаете. Сплошной радовель будет. Или Буча с Ирпенем.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36066
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 вер, 2020 10:02
airmax78 написав:
Или Буча с Ирпенем.
Выезжал из Бучи на авто, итого всего 1час10минут заняла дорога к Леруа. То есть час я ехал к окраине Киева.
Вы инфраструктуры понимаете исключительно как развлекалово? А больницы, секции, репетиторы?
Кстати фора и атб и так все позахватывали вдоль трассы, так что с базовым набором продуктов уже норм.
Ждём бассейн в Буче
Как то писал как мои бывшие соседи по украинке свалили в Киев из-за транспортных расходов и проёпаному на дорогу времени.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 13 вер, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6700
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1094 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 вер, 2020 10:06
hume написав: airmax78 написав:
Или Буча с Ирпенем.
Выезжал из Бучи на авто, итого всего 1час10минут заняла дорога к Леруа. То есть час я ехал к окраине Киева.
Вы инфраструктуры понимаете исключительно как развлекалово? А больницы, секции, репетиторы?
Кстати форма и атб и так все позахватывали вдоль трассы, так что с базовым набором продуктов уже норм.
Ждём бассейн в Буче
Это сарказм был. Понятно, что никто них строить там не будет, если оно выхлоп в течение максимум 2-3х лет не дает.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36066
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4264 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ib_investor
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|52254
|6351746
|
|
|473
|204832
|
|
|3
|20127
|
|