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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1909191019111912
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 08:30

  hume написав:
  rjkz написав:
Плачевней - значит ситуация намного критичней чем в статье написано.

У нас, к сожалению, пригород и область не так развита как в сша. Жить за городом не все могут себе позволить, а во многих случаях просто неудобно, в частности имея детей. Не заточен наш пригород под полноценную жизнь без посещения самого города.

Стоит только народу начать переселяться в пригород и местные власти как начнут шуршать, создавать инфраструктуру - не пройдет и 50 лет - вы украинские пригороды не узнаете. Сплошной радовель будет. Или Буча с Ирпенем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:02

  airmax78 написав: Или Буча с Ирпенем.

Выезжал из Бучи на авто, итого всего 1час10минут заняла дорога к Леруа. То есть час я ехал к окраине Киева.

Вы инфраструктуры понимаете исключительно как развлекалово? А больницы, секции, репетиторы?
Кстати фора и атб и так все позахватывали вдоль трассы, так что с базовым набором продуктов уже норм.
Ждём бассейн в Буче

Как то писал как мои бывшие соседи по украинке свалили в Киев из-за транспортных расходов и проёпаному на дорогу времени.
Востаннє редагувалось hume в Нед 13 вер, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:06

  hume написав:
  airmax78 написав: Или Буча с Ирпенем.

Выезжал из Бучи на авто, итого всего 1час10минут заняла дорога к Леруа. То есть час я ехал к окраине Киева.

Вы инфраструктуры понимаете исключительно как развлекалово? А больницы, секции, репетиторы?
Кстати форма и атб и так все позахватывали вдоль трассы, так что с базовым набором продуктов уже норм.
Ждём бассейн в Буче

Это сарказм был. Понятно, что никто них строить там не будет, если оно выхлоп в течение максимум 2-3х лет не дает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:37

  hume написав:
  airmax78 написав: Или Буча с Ирпенем.

Выезжал из Бучи на авто, итого всего 1час10минут заняла дорога к Леруа. То есть час я ехал к окраине Киева.

Вы инфраструктуры понимаете исключительно как развлекалово? А больницы, секции, репетиторы?
Кстати фора и атб и так все позахватывали вдоль трассы, так что с базовым набором продуктов уже норм.
Ждём бассейн в Буче

Как то писал как мои бывшие соседи по украинке свалили в Киев из-за транспортных расходов и проёпаному на дорогу времени.

Епік в Бучі, навіщо їхати в Леруа?
Мені цікаво, хто ці всі люди, які перебралися в Бучі/Ірпінь/СофБорщ і не оцінили прєлєсті ПОХа/Віника/Трої/Борщаги?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:44

  flyman написав:
  hume написав:
  airmax78 написав: Или Буча с Ирпенем.

Выезжал из Бучи на авто, итого всего 1час10минут заняла дорога к Леруа. То есть час я ехал к окраине Киева.

Вы инфраструктуры понимаете исключительно как развлекалово? А больницы, секции, репетиторы?
Кстати фора и атб и так все позахватывали вдоль трассы, так что с базовым набором продуктов уже норм.
Ждём бассейн в Буче

Как то писал как мои бывшие соседи по украинке свалили в Киев из-за транспортных расходов и проёпаному на дорогу времени.

Епік в Бучі, навіщо їхати в Леруа?
Мені цікаво, хто ці всі люди, які перебралися в Бучі/Ірпінь/СофБорщ і не оцінили прєлєсті ПОХа/Віника/Трої/Борщаги?
в Леруа качество,в Буче новая линия.Не за саморезами же Хьюм ездил))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:48

  flyman написав:Епік в Бучі, навіщо їхати в Леруа?
Мені цікаво, хто ці всі люди, які перебралися в Бучі/Ірпінь/СофБорщ і не оцінили прєлєсті ПОХа/Віника/Трої/Борщаги?

Я на оболонь ехал. Просто упомянул Леруа как привязку к месту которое все знают. А многим нужно дальше оболони. Так ч то 1,10 в лёгкую превратится в 1,3 в лучшем случае.

Кстати на похе однозначно дороже, чем в ирпенях и бучах
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:51

  Мизантрóп написав: в Леруа качество,в Буче новая линия.Не за саморезами же Хьюм ездил))

Кстати, в леруа раньше качество было норм, но конкуренция с эпиком заставила снижать ценники, и качество соответственно упало. Сейчас как то особой разницы не вижу.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:09

  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/pustyh-kvartir-na-manhettene-uje-bolshe-15-000-lendlordy-predlagayut-besplatnuyu-arendu

На самом деле ситуация намного плачевней.

Капиталистическая пресса пишет, что налоговые поступления бюджет NY упали вдвое.
Исход миллиардеров и мультимиллионеров и всё такое.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:49

  UA написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/pustyh-kvartir-na-manhettene-uje-bolshe-15-000-lendlordy-predlagayut-besplatnuyu-arendu

На самом деле ситуация намного плачевней.

Капиталистическая пресса пишет, что налоговые поступления бюджет NY упали вдвое.
Исход миллиардеров и мультимиллионеров и всё такое.

і дєнєг нєт, но ви дєржитєсь...
зато демократичний NY...
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flyman
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  #<1 ... 1909191019111912
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