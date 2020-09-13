|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:14
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/pustyh-kvartir-na-manhettene-uje-bolshe-15-000-lendlordy-predlagayut-besplatnuyu-arendu
На самом деле ситуация намного плачевней.
Капиталистическая пресса пишет, что налоговые поступления бюджет NY упали вдвое.
Исход миллиардеров и мультимиллионеров и всё такое.
"правду пишет нам газета" (с)
Когда мэр делового Центра мира гордится тем, что его дочь попала в тюрьму за участие в беспорядках, во время которых сжигались государственные флаги, разносились в хлам торговые центры бизнесов, которым более 100 лет, вандалами разрисовываются исторические здания серпами и молотами. При этом преступность выросла в 6 минимум раз по сравнению с прошлым годом. И при этом-же сокращается штат NYPD.
Зато расселить бомжей в лакшери отели Манхеттена и платить 2+ ляма в день за их проживание.
Какой-то сюр.
Как продолжение этого бреда - революционные матросы и рабочие в кожанках штурмуют Уолл-стрит. Крейсер "Аврора" уже на пол-пути через Атлантику.
Ви так переживаєте за американських мільйонерів і за Америку.
Ви там живете?
Чи маєте багато нерухомості в Америці??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21570
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1227 раз.
- Подякували: 2214 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|52290
|6360836
|
Пон 14 вер, 2020 08:19
Frant
|
|478
|205292
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|
|124
|226442
|