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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1910191119121913
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:14

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/pustyh-kvartir-na-manhettene-uje-bolshe-15-000-lendlordy-predlagayut-besplatnuyu-arendu

На самом деле ситуация намного плачевней.

Капиталистическая пресса пишет, что налоговые поступления бюджет NY упали вдвое.
Исход миллиардеров и мультимиллионеров и всё такое.


"правду пишет нам газета" (с)
Когда мэр делового Центра мира гордится тем, что его дочь попала в тюрьму за участие в беспорядках, во время которых сжигались государственные флаги, разносились в хлам торговые центры бизнесов, которым более 100 лет, вандалами разрисовываются исторические здания серпами и молотами. При этом преступность выросла в 6 минимум раз по сравнению с прошлым годом. И при этом-же сокращается штат NYPD.
Зато расселить бомжей в лакшери отели Манхеттена и платить 2+ ляма в день за их проживание.
Какой-то сюр.
Как продолжение этого бреда - революционные матросы и рабочие в кожанках штурмуют Уолл-стрит. Крейсер "Аврора" уже на пол-пути через Атлантику. :mrgreen:


Ви так переживаєте за американських мільйонерів і за Америку.
Ви там живете?
Чи маєте багато нерухомості в Америці??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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