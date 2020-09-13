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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести с полей, как говорится) в двушку за 12 просятся только собачки и кошечки, пока не пускаю. Смотрю бабушатники демпингуют крепко, за 7-8 почти центр. Ждем до конца сентября или пора опускать? Кто как думает?
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:40
"Бабушатники" можуть й за 5 000 -6 000 здаватись.
Аби не було простою.
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