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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1910191119121913
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вести с полей, как говорится) в двушку за 12 просятся только собачки и кошечки, пока не пускаю. Смотрю бабушатники демпингуют крепко, за 7-8 почти центр. Ждем до конца сентября или пора опускать? Кто как думает?
RomaS
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:40

  RomaS написав:бабушатники демпингуют крепко, за 7-8 почти центр

"Бабушатники" можуть й за 5 000 - 6 000 здаватись.
Аби не було простою. :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:12

  RomaS написав:Вести с полей, как говорится) в двушку за 12 просятся только собачки и кошечки, пока не пускаю. Смотрю бабушатники демпингуют крепко, за 7-8 почти центр. Ждем до конца сентября или пора опускать? Кто как думает?

Зачем заводить домашних животных если ты снимаешь квартиру. Ну не секрет же, что тяжело вписаться в аренду при наличии зверинца.

Подскажите звонки есть от адекватных арендаторов? Торгуются, или даже не торгуются?
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:34

  RomaS написав:Вести с полей, как говорится) в двушку за 12 просятся только собачки и кошечки, пока не пускаю. Смотрю бабушатники демпингуют крепко, за 7-8 почти центр. Ждем до конца сентября или пора опускать? Кто как думает?

Цього року студенти сидять по вєсям і смт., так що тре чекати хоча б закінчення якщо не коронобєсія, то хоча б карантину.
Зекоманда явно підзамахала маразмом.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:45

  hume написав:Подскажите звонки есть от адекватных арендаторов?

Няма!
Приходять якісь ніщеброди на перегляди. Квартира пропонується за 8000 грн, а у них бюджет - до 6000 грн. Ще й новий кондиціонер бажають, за 6000 грн/міс.

Ляфа закінчилась.
"Бабушатники" задавили ціною всіх шановних орендоздавачів!
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Шо то в Сталице не как то так,
в Днепре в одном ЖК не совсем шоб таком и МОПы не модные , на 12 -ть заселённых секций все сдающиеся квартиры сданы , в том году такого не было , при меньшем колличестве секций.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:54

  hume написав:

Подскажите звонки есть от адекватных арендаторов? Торгуются, или даже не торгуются?


Звонят только Африка, Азия и их риелторы. Они согласны без торга, но я с ними больше не дружу.
RomaS
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:18

  RomaS написав:
  hume написав:

Подскажите звонки есть от адекватных арендаторов? Торгуются, или даже не торгуются?


Звонят только Африка, Азия и их риелторы. Они согласны без торга, но я с ними больше не дружу.

Чому "більше не дружу"?
Раніше дружив з чорними і кавказцями???
Вони не проявили поваги до власника?
Напісяли не туди, куди треба?
Чи смажили шашлики посеред кімнати, на дровах?
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:40

  RomaS написав:
  hume написав:

Подскажите звонки есть от адекватных арендаторов? Торгуются, или даже не торгуются?


Звонят только Африка, Азия и их риелторы. Они согласны без торга, но я с ними больше не дружу.

Я с ними не сталкивался, в реальности какого подвоха от них ждать?
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