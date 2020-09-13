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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести с полей, как говорится) в двушку за 12 просятся только собачки и кошечки, пока не пускаю. Смотрю бабушатники демпингуют крепко, за 7-8 почти центр. Ждем до конца сентября или пора опускать? Кто как думает?
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:40
"Бабушатники" можуть й за 5 000 - 6 000 здаватись.
Аби не було простою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:12
Зачем заводить домашних животных если ты снимаешь квартиру. Ну не секрет же, что тяжело вписаться в аренду при наличии зверинца.
Подскажите звонки есть от адекватных арендаторов? Торгуются, или даже не торгуются?
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:34
Цього року студенти сидять по вєсям і смт., так що тре чекати хоча б закінчення якщо не коронобєсія, то хоча б карантину.
Зекоманда явно підзамахала маразмом.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 19:45
Няма!
Приходять якісь ніщеброди на перегляди. Квартира пропонується за 8000 грн, а у них бюджет - до 6000 грн. Ще й новий кондиціонер бажають, за 6000 грн/міс.
Ляфа закінчилась.
"Бабушатники" задавили ціною всіх шановних орендоздавачів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Шо то в Сталице не как то так,
в Днепре в одном ЖК не совсем шоб таком и МОПы не модные , на 12 -ть заселённых секций все сдающиеся квартиры сданы , в том году такого не было , при меньшем колличестве секций.
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:54
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:18
Чому "більше не дружу"?
Раніше дружив з чорними і кавказцями???
Вони не проявили поваги до власника?
Напісяли не туди, куди треба?
Чи смажили шашлики посеред кімнати, на дровах?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:40
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