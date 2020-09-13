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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1911191219131914
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Подскажите звонки есть от адекватных арендаторов? Торгуются, или даже не торгуются?

писав раніше - Софія від Мартинова, 1К, усе нове ... оплата 8К + кп ...
третій день експо, дзвінки - 5 ріелторів, одна пара напряму. Відмовив, бо культура зашкалює уже в розмові.
Ріелторам на тиждень дав відбій, не вважаю поки за потрібне годувати злиднів. Ну і наглі із хотєлками до "немогу".
Переглядів нуль. Далі побачимо. Як порадили тут присутні - якщо не здам за 7500 до кінця вересня, піде в інші активи.
3200 у/о по курсу 28 за рік не компенсує косметичного навіть за 2 роки аренди.
Поки такий "високий" сезон у близькому передмісті.

ПС. таке враження, що демпінг Борщаги суттєво вбив ціни на пристойне житло на відстані 2 км за Окружною. Товариш а ехо-парку (район Ашана коло Обойного) за 10 теж виставив кращу за мою, поки глухо.
stas_rst
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