писав раніше - Софія від Мартинова, 1К, усе нове ... оплата 8К + кп ...
третій день експо, дзвінки - 5 ріелторів, одна пара напряму. Відмовив, бо культура зашкалює уже в розмові.
Ріелторам на тиждень дав відбій, не вважаю поки за потрібне годувати злиднів. Ну і наглі із хотєлками до "немогу".
Переглядів нуль. Далі побачимо. Як порадили тут присутні - якщо не здам за 7500 до кінця вересня, піде в інші активи.
3200 у/о по курсу 28 за рік не компенсує косметичного навіть за 2 роки аренди.
Поки такий "високий" сезон у близькому передмісті.
ПС. таке враження, що демпінг Борщаги суттєво вбив ціни на пристойне житло на відстані 2 км за Окружною. Товариш а ехо-парку (район Ашана коло Обойного) за 10 теж виставив кращу за мою, поки глухо.