Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Подскажите звонки есть от адекватных арендаторов? Торгуются, или даже не торгуются?
писав раніше - Софія від Мартинова, 1К, усе нове ... оплата 8К + кп ... третій день експо, дзвінки - 5 ріелторів, одна пара напряму. Відмовив, бо культура зашкалює уже в розмові. Ріелторам на тиждень дав відбій, не вважаю поки за потрібне годувати злиднів. Ну і наглі із хотєлками до "немогу". Переглядів нуль. Далі побачимо. Як порадили тут присутні - якщо не здам за 7500 до кінця вересня, піде в інші активи. 3200 у/о по курсу 28 за рік не компенсує косметичного навіть за 2 роки аренди. Поки такий "високий" сезон у близькому передмісті.
ПС. таке враження, що демпінг Борщаги суттєво вбив ціни на пристойне житло на відстані 2 км за Окружною. Товариш а ехо-парку (район Ашана коло Обойного) за 10 теж виставив кращу за мою, поки глухо.
Vadim V написав:Шо то в Сталице не как то так, в Днепре в одном ЖК не совсем шоб таком и МОПы не модные , на 12 -ть заселённых секций все сдающиеся квартиры сданы , в том году такого не было , при меньшем колличестве секций.
Так все закономерно - если понаехи не приехали в стАлицу, то они или поехали куда-то еще или остались дома,. Соответственно, в стАлице убыло, а в провинции прибыло.
Vadim V написав:Шо то в Сталице не как то так, в Днепре в одном ЖК не совсем шоб таком и МОПы не модные , на 12 -ть заселённых секций все сдающиеся квартиры сданы , в том году такого не было , при меньшем колличестве секций.
Это в каком комплексе такой аншлаг? В Набережном Квартале на второй победе? Чурэки всё забили или область подтянулась ? ПыСы - набережная Ленина забита до Карла Маркса чурками наглухо Причём в хрущах на Плеханова их больше чем в сталинках на набережной
stas_rst написав:Ріелторам на тиждень дав відбій, не вважаю поки за потрібне годувати злиднів
Уже обсуждали неоднократно. Процентов 80 приходят на просмотр с рылами, такой же малый процент звонков от прямых съемщиков. Так что вы сокращаете сами количество потенциальных съемщиков. А платят им арендаторы, хотя если основная цель не кормить злыдней то да. Есть и противоположная крайность работать с одним рылом, тоже сокращая количество клиентов.