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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 вер, 2020 09:47
hume написав: Damien написав:
Я с ними не сталкивался, в реальности какого подвоха от них ждать?
Африка, Индия и пр - заграницы каких поискать нужно. Не знаю насчёт арабов. Был позитивный опыт сдачи персу (иранец), турки как попадёшь, но вроде тараканов не разводят, жертвоприношениями не занимаются, капища не строят
Якщо Ви можете - при потребі - власними силами і без великої шкоди викинути (в прямому значенні) з своєї орендної квартири декількох кавказців, турків, чорних і т.п. публіку за срач чи неуплату - можна і їм здавати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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