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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 вер, 2020 09:47
hume написав: Damien написав:
Я с ними не сталкивался, в реальности какого подвоха от них ждать?
Африка, Индия и пр - заграницы каких поискать нужно. Не знаю насчёт арабов. Был позитивный опыт сдачи персу (иранец), турки как попадёшь, но вроде тараканов не разводят, жертвоприношениями не занимаются, капища не строят
Якщо Ви можете - при потребі - власними силами і без великої шкоди викинути (в прямому значенні) з своєї орендної квартири декількох кавказців, турків, чорних і т.п. публіку за срач чи неуплату - можна і їм здавати.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:41
stas_rst написав:
Ріелторам на тиждень дав відбій, не вважаю поки за потрібне годувати злиднів.
ПС. таке враження, що демпінг Борщаги суттєво вбив ціни на пристойне житло на відстані 2 км за Окружною. Товариш а ехо-парку (район Ашана коло Обойного) за 10 теж виставив кращу за мою, поки глухо.
То есть если вам звонит риелтор с клиентами, ть вы посылаете в сад? Вы не хотите, чтоб арендаторы платили риэлтору?
2км за окружной столько построено за последние 4 года, что не хватает арендаторов на эту локацию. Приходится заманивать ценой.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:48
hume написав:
2км за окружной столько построено за последние 4 года, что не хватает арендаторов на эту локацию. Приходится заманивать ценой.
Цікаво, що краще для орендарів - за одну й ту ж ціну - "бабушатник а ля 1987 рік" біля метро, чи пінопластовий новобуд з бюджетним ремонтом в Прикиївських Єпенях?
Питання непросте))))
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