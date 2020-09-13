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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1912191319141915
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:43

  hume написав:
  Damien написав:Я с ними не сталкивался, в реальности какого подвоха от них ждать?

Африка, Индия и пр - засранцы каких поискать нужно. Не знаю насчёт арабов. Был позитивный опыт сдачи персу (иранец), турки как попадёшь, но вроде тараканов не разводят, жертвоприношениями не занимаются, капища не строят

Были китайцы, грязнули и засранцы, мягко говоря. И необязательные, ни одной оплаты вовремя.
RomaS
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