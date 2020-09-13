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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:43
hume написав: Damien написав:
Я с ними не сталкивался, в реальности какого подвоха от них ждать?
Африка, Индия и пр - засранцы каких поискать нужно. Не знаю насчёт арабов. Был позитивный опыт сдачи персу (иранец), турки как попадёшь, но вроде тараканов не разводят, жертвоприношениями не занимаются, капища не строят
Были китайцы, грязнули и засранцы, мягко говоря. И необязательные, ни одной оплаты вовремя.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:23
hume написав: Damien написав:
Я с ними не сталкивался, в реальности какого подвоха от них ждать?
Африка, Индия и пр - засранцы каких поискать нужно. Не знаю насчёт арабов. Был позитивный опыт сдачи персу (иранец), турки как попадёшь, но вроде тараканов не разводят, жертвоприношениями не занимаются, капища не строят
Не буду говорить кто, тк общение было через ЛС, но кое кто из форумчан спрашивал моего совета касательно пары - наша+араб.
Первая сдача.
Прожили очень мало, потом решили свалить - забирать залог пришла толпа арабских парней.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 22:55
Frant написав:
Зразу видно представника Зе_лохторату)))
Некуй рилам волю давати, най краще квартира простоює. Подумаєш, 1700-2500 грн збитку на тиждень - яка дрібниця!
Франт, до цього моменту наклепи, що Ви - хам, я вважав наклепами.
Тепер бачу персонально. Рекомендую не читати. Мій збиток і мої дії - це виключно мої проблеми.
Про електорат будете розповідати на партійних зборах у себе в селі.
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