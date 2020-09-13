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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1912191319141915
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:43

  hume написав:
  Damien написав:Я с ними не сталкивался, в реальности какого подвоха от них ждать?

Африка, Индия и пр - засранцы каких поискать нужно. Не знаю насчёт арабов. Был позитивный опыт сдачи персу (иранец), турки как попадёшь, но вроде тараканов не разводят, жертвоприношениями не занимаются, капища не строят

Были китайцы, грязнули и засранцы, мягко говоря. И необязательные, ни одной оплаты вовремя.
RomaS
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:23

  hume написав:
  Damien написав:Я с ними не сталкивался, в реальности какого подвоха от них ждать?

Африка, Индия и пр - засранцы каких поискать нужно. Не знаю насчёт арабов. Был позитивный опыт сдачи персу (иранец), турки как попадёшь, но вроде тараканов не разводят, жертвоприношениями не занимаются, капища не строят


Не буду говорить кто, тк общение было через ЛС, но кое кто из форумчан спрашивал моего совета касательно пары - наша+араб.
Первая сдача.
Прожили очень мало, потом решили свалить - забирать залог пришла толпа арабских парней.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Зразу видно представника Зе_лохторату)))
Некуй рилам волю давати, най краще квартира простоює. Подумаєш, 1700-2500 грн збитку на тиждень - яка дрібниця!

Франт, до цього моменту наклепи, що Ви - хам, я вважав наклепами.
Тепер бачу персонально. Рекомендую не читати. Мій збиток і мої дії - це виключно мої проблеми.
Про електорат будете розповідати на партійних зборах у себе в селі.
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:06

  stas_rst написав:писав раніше - Софія від Мартинова, 1К, усе нове ... оплата 8К + кп ...
третій день експо, дзвінки - 5 ріелторів, одна пара напряму. Відмовив, бо культура зашкалює уже в розмові.
Ріелторам на тиждень дав відбій, не вважаю поки за потрібне годувати злиднів. Ну і наглі із хотєлками до "немогу".
Переглядів нуль. Далі побачимо. Як порадили тут присутні - якщо не здам за 7500 до кінця вересня, піде в інші активи.
3200 у/о по курсу 28 за рік не компенсує косметичного навіть за 2 роки аренди.
Поки такий "високий" сезон у близькому передмісті.

ПС. таке враження, що демпінг Борщаги суттєво вбив ціни на пристойне житло на відстані 2 км за Окружною. Товариш а ехо-парку (район Ашана коло Обойного) за 10 теж виставив кращу за мою, поки глухо.

Думаете сейчас только Вы ломанетесь уходить в інші активи?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:12

  rjkz написав:
  hume написав:Африка, Индия и пр - засранцы каких поискать нужно. Не знаю насчёт арабов. Был позитивный опыт сдачи персу (иранец), турки как попадёшь, но вроде тараканов не разводят, жертвоприношениями не занимаются, капища не строят


Не буду говорить кто, тк общение было через ЛС, но кое кто из форумчан спрашивал моего совета касательно пары - наша+араб.
Первая сдача.
Прожили очень мало, потом решили свалить - забирать залог пришла толпа арабских парней.

Топ тема высокого сезона 2020 - "Кому лучше сдать арабам, индусам или кавказцам?" :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:27

  UA написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Африка, Индия и пр - засранцы каких поискать нужно. Не знаю насчёт арабов. Был позитивный опыт сдачи персу (иранец), турки как попадёшь, но вроде тараканов не разводят, жертвоприношениями не занимаются, капища не строят


Не буду говорить кто, тк общение было через ЛС, но кое кто из форумчан спрашивал моего совета касательно пары - наша+араб.
Первая сдача.
Прожили очень мало, потом решили свалить - забирать залог пришла толпа арабских парней.

Топ тема высокого сезона 2020 - "Кому лучше сдать арабам, индусам или кавказцам?" :mrgreen:


Да, такова селяви.
Недостатка в такой категории нет. А чтобы сдать нормальному пришлось ценник на 20% опустить и прилично подождать. И сказать что я удивлен - нет, совсем не удивлен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:04

  rjkz написав:
  UA написав:Топ тема высокого сезона 2020 - "Кому лучше сдать арабам, индусам или кавказцам?" :mrgreen:


Да, такова селяви.
Недостатка в такой категории нет. А чтобы сдать нормальному пришлось ценник на 20% опустить и прилично подождать. И сказать что я удивлен - нет, совсем не удивлен.

На самом деле представителей этой категории мало. Просто арендодатели дружащее с головой им отказывают. Вот они месяцами и ходят по просмотрам, создавая иллюзию своей массовости.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  stas_rst написав:писав раніше - Софія від Мартинова, 1К, усе нове ... оплата 8К + кп ...
третій день експо, дзвінки - 5 ріелторів, одна пара напряму. Відмовив, бо культура зашкалює уже в розмові.
Ріелторам на тиждень дав відбій, не вважаю поки за потрібне годувати злиднів. Ну і наглі із хотєлками до "немогу".
Переглядів нуль. Далі побачимо. Як порадили тут присутні - якщо не здам за 7500 до кінця вересня, піде в інші активи.
3200 у/о по курсу 28 за рік не компенсує косметичного навіть за 2 роки аренди.
Поки такий "високий" сезон у близькому передмісті.

ПС. таке враження, що демпінг Борщаги суттєво вбив ціни на пристойне житло на відстані 2 км за Окружною. Товариш а ехо-парку (район Ашана коло Обойного) за 10 теж виставив кращу за мою, поки глухо.

Думаете сейчас только Вы ломанетесь уходить в інші активи?
Це теж думаю :)
stas_rst
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