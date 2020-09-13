Frant написав:
Як раз це нормальний підхід.
Відібрати 1 (одного) ріелтора. Самого працелюбного, самого розумного (як для ріелтора). І через нього шукати адекватних квартирантів.
Про це колись писав Біг539 - один з небагатьох орендодавців, у яких можна багато чого повчитись.
Если так делать, то нужно самому ему платить за сервис. Если пытаться повесить комиссионные на клиента, то можно долго ждать лоха.
Сдача через своего агента отсекает 90% арендаторов. Тем кто ищет через своего агента, тем такую квартиру никогда не предложат - зачем делиться. Кто сам открыл олх, сразу ставит фильтр частные.
Нужна очень хорошая (для арендатора) цена, чтобы человек снял такой вариант.