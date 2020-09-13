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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1913191419151916
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:53

  Frant написав:
  Бывалый написав:Есть и противоположная крайность работать с одним рылом

Як раз це нормальний підхід.
Відібрати 1 (одного) ріелтора. Самого працелюбного, самого розумного (як для ріелтора). І через нього шукати адекватних квартирантів.

Про це колись писав Біг539 - один з небагатьох орендодавців, у яких можна багато чого повчитись.


Если так делать, то нужно самому ему платить за сервис. Если пытаться повесить комиссионные на клиента, то можно долго ждать лоха.
Сдача через своего агента отсекает 90% арендаторов. Тем кто ищет через своего агента, тем такую квартиру никогда не предложат - зачем делиться. Кто сам открыл олх, сразу ставит фильтр частные.
Нужна очень хорошая (для арендатора) цена, чтобы человек снял такой вариант.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:55

  rjkz написав:Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((

Сдавали через своего агента?
Vlad442
 
Повідомлень: 7103
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:27

  rjkz написав:Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((

Как понять о чем идеть речь? Бизнес, эконом, совкошлак, центр, парадиз, ипеня? Жлобремонт или из правильных материалов, которые не желтеют?
airmax78
 
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  #<1 ... 1913191419151916
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