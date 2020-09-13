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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:53
Frant написав: Бывалый написав:
Есть и противоположная крайность работать с одним рылом
Як раз це нормальний підхід.
Відібрати 1 (одного) ріелтора. Самого працелюбного, самого розумного (як для ріелтора). І через нього шукати адекватних квартирантів.
Про це колись писав Біг539 - один з небагатьох орендодавців, у яких можна багато чого повчитись.
Если так делать, то нужно самому ему платить за сервис. Если пытаться повесить комиссионные на клиента, то можно долго ждать лоха.
Сдача через своего агента отсекает 90% арендаторов. Тем кто ищет через своего агента, тем такую квартиру никогда не предложат - зачем делиться. Кто сам открыл олх, сразу ставит фильтр частные.
Нужна очень хорошая (для арендатора) цена, чтобы человек снял такой вариант.
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Vlad442
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:55
rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
Сдавали через своего агента?
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Vlad442
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:27
rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
Как понять о чем идеть речь? Бизнес, эконом, совкошлак, центр, парадиз, ипеня? Жлобремонт или из правильных материалов, которые не желтеют?
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airmax78
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:18
Аренда больших квартир (100-120 м) в Оазисе - минус 40% от цен 2019 года.
А когда то это был модный микрорайон))
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UA
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:27
UA написав:
Аренда больших квартир (100-120 м) в Оазисе - минус 40% от цен 2019 года.
А когда то это был модный микрорайон))
Хз, но видовая двушка с хорошим ремонтом ушла за 30ть кгрн. Думаю ушла по верхней границе. До этого сдавалась за те же деньги несколько лет.
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hume
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:00
Frant написав: hume написав:
2км за окружной столько построено за последние 4 года, что не хватает арендаторов на эту локацию. Приходится заманивать ценой.
Цікаво, що краще для орендарів - за одну й ту ж ціну - "бабушатник а ля 1987 рік" біля метро, чи пінопластовий новобуд з бюджетним ремонтом в Прикиївських Єпенях?
Питання непросте))))
"бабушатник а ля 1987 рік" в черте Киева лучше будет, даже если далековато от метро. Я вспоминаю себя, когда только приехал сюда со своей малой родины и искал снять жилье - меня вообще не интересовал год постройки дома. И отделка квартиры интересовала мало. Критерии, которые имели для меня значение:
1) Цена
2) Площадь квартиры и ее наполнение бытовой техникой
3) Близость городского (КИЕВСКОГО) транспорта
4) Место где ставить машину
5) государственные школа, садик
Пункты 3,5, а возможно и 4(если старый район) у любой киевской квартиры выигрывают
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Damien
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:15
UA написав:
Аренда больших квартир (100-120 м) в Оазисе - минус 40% от цен 2019 года.
А когда то это был модный микрорайон))
Этого и стоило ожидать.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:27
Vlad442 написав: rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
Сдавали через своего агента?
Да, но и год назад через него.
Я ему тоже плачу, но для меня принципиально, чтобы арендатор платил. Я объяснял почему.
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rjkz
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:30
airmax78 написав: rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
Как понять о чем идеть речь? Бизнес, эконом, совкошлак, центр, парадиз, ипеня? Жлобремонт или из правильных материалов, которые не желтеют?
ВАМ оно зачем?
В лендлорды записаться решили? Прэлесть из газоблока с панорамными окнами понаехам сдавать?
Пожелтеет и отвалится.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:33
Damien написав: Frant написав: hume написав:
2км за окружной столько построено за последние 4 года, что не хватает арендаторов на эту локацию. Приходится заманивать ценой.
Цікаво, що краще для орендарів - за одну й ту ж ціну - "бабушатник а ля 1987 рік" біля метро, чи пінопластовий новобуд з бюджетним ремонтом в Прикиївських Єпенях?
Питання непросте))))
"бабушатник а ля 1987 рік" в черте Киева лучше будет, даже если далековато от метро. Я вспоминаю себя, когда только приехал сюда со своей малой родины и искал снять жилье - меня вообще не интересовал год постройки дома. И отделка квартиры интересовала мало. Критерии, которые имели для меня значение:
1) Цена
2) Площадь квартиры и ее наполнение бытовой техникой
3) Близость городского (КИЕВСКОГО) транспорта
4) Место где ставить машину
5) государственные школа, садик
Пункты 3,5, а возможно и 4(если старый район) у любой киевской квартиры выигрывают
В каком это было году?
Лет 21 назад я смотрел для съема себе - такие ужасы сдавались, что страшно вспоминать. Сейчас наверное такого треша даже специально не найдешь - конкуренция делает свое дело.
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