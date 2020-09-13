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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1914191519161917
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:34

Vlad442 , с возвращением на ветку. Велкам.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:47

  hume написав:
  UA написав:Аренда больших квартир (100-120 м) в Оазисе - минус 40% от цен 2019 года.
А когда то это был модный микрорайон))

Хз, но видовая двушка с хорошим ремонтом ушла за 30ть кгрн. Думаю ушла по верхней границе. До этого сдавалась за те же деньги несколько лет.

Цена аренды в одном доме, с одинаковыми видами и сопоставимыми ремонтами может значительно отличатся. Например, не повезло в соседями и хозяин уставший от постоянной смены арендаторов готов сдавать дешево, надеясь, что цена удержит арендаторов от съезда. Другой арендодатель, зная что с окружением его квартиры всё отлично, сдает дорого перебирая кандидатов.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:56

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((

Как понять о чем идеть речь? Бизнес, эконом, совкошлак, центр, парадиз, ипеня? Жлобремонт или из правильных материалов, которые не желтеют?


ВАМ оно зачем?
В лендлорды записаться решили? Прэлесть из газоблока с панорамными окнами понаехам сдавать?
Пожелтеет и отвалится.

Все варианты рассматриваю. Арендаторов мне не жалко - пусть мучаются в газоблоке с панорамными окнами. Красить буду снежкой.
А по сути, инфа из разряда: все плохо, продавал машину - продалась после долгой экспозиции, дешево.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:30

  airmax78 написав:Все варианты рассматриваю. Арендаторов мне не жалко - пусть мучаются в газоблоке с панорамными окнами. Красить буду снежкой.
А по сути, инфа из разряда: все плохо, продавал машину - продалась после долгой экспозиции, дешево.

Кстати вы уже оценили окна от Dr. Mengele?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:56

  UA написав:
  airmax78 написав:Все варианты рассматриваю. Арендаторов мне не жалко - пусть мучаются в газоблоке с панорамными окнами. Красить буду снежкой.
А по сути, инфа из разряда: все плохо, продавал машину - продалась после долгой экспозиции, дешево.

Кстати вы уже оценили окна от Dr. Mengele?

Да. Очень нравится. Я купил с окнами на Северо-Восток и Юго-Восток. Летом не печет, зимой - защищает теплый говноблок.
airmax78
 
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